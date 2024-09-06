Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1790 года So DA (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 42,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 4400 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
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