Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1789 года So DA (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3800 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1838 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 5 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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