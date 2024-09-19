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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1789 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1789 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1789 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3800 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2777 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1838 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Cayón - June 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Heritage - July 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Stack's - January 16, 2022
Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Morton & Eden - November 5, 2020
Продавец Morton & Eden
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Cayón - December 5, 2019
Продавец Cayón
Дата 5 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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