Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1807 года So FJ (Чили, Карл IV)
Фотография: Numisor
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 340
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1807 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе Numisor за 3600 CHF. Торги состоялись 19 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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