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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1807 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1807 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1807 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Numisor

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 340

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1807 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе Numisor за 3600 CHF. Торги состоялись 19 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 2 эскудо 1807 So FJ на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - December 16, 2022
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Чили 2 эскудо 1807 So FJ на аукционе Numisor - October 19, 2018
Продавец Numisor
Дата 19 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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