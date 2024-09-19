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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1805 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1805 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1805 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 646

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1805 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 788 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1800 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 2 эскудо 1805 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
1536 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Чили 2 эскудо 1805 So FJ на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность F15 NGC
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Чили 2 эскудо 1805 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1805 So FJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 2 эскудо 1805 So FJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность F12 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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