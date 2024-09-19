Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1805 года So FJ (Чили, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 646
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1805 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 788 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1800 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
1536 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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