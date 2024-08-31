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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1803 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1803 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1803 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 578

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1803 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 20872 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 2 эскудо 1803 So FJ на аукционе Heritage - January 4, 2010
Чили 2 эскудо 1803 So FJ на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность VF30 NGC
Цена
4888 $
Цена в валюте аукциона 4888 USD
Чили 2 эскудо 1803 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Для продажи 2 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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