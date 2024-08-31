Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1803 года So FJ (Чили, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 578
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1803 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 20872 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Heritage (1)
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск