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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1802 года So JJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1802 года So JJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1802 года So JJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 374

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1802 года со знаком So JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3700 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Чили 2 эскудо 1802 So JJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
1772 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Чили 2 эскудо 1802 So JJ на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
2157 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Чили 2 эскудо 1802 So JJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 эскудо 1802 So JJ на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 эскудо 1802 So JJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 2 эскудо 1802 So JJ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Чили 2 эскудо 1802 So JJ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Чили 2 эскудо 1802 So JJ на аукционе SINCONA - May 25, 2012
Продавец SINCONA
Дата 25 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1802 So JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 эскудо 1802 So JJ на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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