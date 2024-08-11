Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1802 года So JJ (Чили, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 374
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1802 года со знаком So JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3700 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
1772 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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