Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1801 года So AJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1801 года So AJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1801 года So AJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Soler y Llach

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 680

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1801 года со знаком So AJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5546 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Чили 2 эскудо 1801 So AJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
2879 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Чили 2 эскудо 1801 So AJ на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
2007 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Чили 2 эскудо 1801 So AJ на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Карла IV Монеты Чили 1801 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск