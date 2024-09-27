Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1801 года So AJ (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 680
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1801 года со знаком So AJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5546 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
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- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
Где продать?
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