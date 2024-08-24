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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1799 года So DA (Чили, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,148

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1799 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5544 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1020 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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Чили 2 эскудо 1799 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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