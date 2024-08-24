Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1791 года So DA (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,698
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1791 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1500 USD. Торги состоялись 29 октября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Herrero (1)
- Sedwick (1)
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск