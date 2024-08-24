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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1791 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1791 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1791 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Daniel Frank Sedwick

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,698

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1791 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1500 USD. Торги состоялись 29 октября 2013.

Сохранность
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  • Herrero (1)
  • Sedwick (1)
Чили 2 эскудо 1791 So DA на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Чили 2 эскудо 1791 So DA на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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