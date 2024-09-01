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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1805 года So FJ (Чили, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 816

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1805 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5540 проданному на аукционе Cayón Subastas за 640 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • Heritage (1)
Чили 1 эскудо 1805 So FJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
614 $
Цена в валюте аукциона 640 EUR
Чили 1 эскудо 1805 So FJ на аукционе Heritage - August 16, 2012
Чили 1 эскудо 1805 So FJ на аукционе Heritage - August 16, 2012
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2012
Сохранность F
Цена
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