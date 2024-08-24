Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1804 года So FJ (Чили, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,428
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1804 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 714 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1400 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.
Сохранность
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Где продать?
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