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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1804 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1804 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1804 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,428

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1804 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 714 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1400 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
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Чили 1 эскудо 1804 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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