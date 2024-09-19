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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1802 года So JJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1802 года So JJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1802 года So JJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 748

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1802 года со знаком So JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5539 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2325 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • Soler y Llach (2)
Чили 1 эскудо 1802 So JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
2231 $
Цена в валюте аукциона 2325 EUR
Чили 1 эскудо 1802 So JJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
935 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Чили 1 эскудо 1802 So JJ на аукционе Heritage - January 16, 2019
Чили 1 эскудо 1802 So JJ на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1802 So JJ на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1802 So JJ на аукционе Soler y Llach - July 5, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1802 So JJ на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1802 So JJ на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1802 So JJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Чили 1 эскудо 1802 So JJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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