Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1802 года So JJ (Чили, Карл IV)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 748
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1802 года со знаком So JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5539 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2325 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
935 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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