Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1800 года So AJ (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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