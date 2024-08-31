Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1795 года So DA (Чили, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1795 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2300 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Heritage (1)
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
2820 $
Цена в валюте аукциона 2820 USD
Где продать?
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