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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1795 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1795 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1795 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1795 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2300 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1795 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
1511 $
Цена в валюте аукциона 1575 EUR
Чили 1 эскудо 1795 So DA на аукционе Heritage - January 6, 2014
Чили 1 эскудо 1795 So DA на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
2820 $
Цена в валюте аукциона 2820 USD
Чили 1 эскудо 1795 So DA на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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