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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1793 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1793 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1793 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1793 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5535 проданному на аукционе Cayón Subastas за 800 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Чили 1 эскудо 1793 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
768 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Чили 1 эскудо 1793 So DA на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность F
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 181 EUR
Чили 1 эскудо 1793 So DA на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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