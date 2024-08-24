Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1789 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 41,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 2550 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
1424 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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