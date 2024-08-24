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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1789 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1789 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1789 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 41,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 2550 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.

Сохранность
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1822 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
1424 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Heritage - August 8, 2019
Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Heritage - August 8, 2019
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Heritage - September 3, 2015
Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Heritage - September 3, 2015
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Cayón - March 25, 2013
Продавец Cayón
Дата 25 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1789 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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