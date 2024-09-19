Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1788 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1788 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1788 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 42,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1788 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 317 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 5500 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (3)
  • Aureo & Calicó (26)
  • Baldwin's (1)
  • Cayón (15)
  • CNG (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Goldberg (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (19)
  • Heritage Eur (2)
  • HERVERA (11)
  • ibercoin (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Jesús Vico (2)
  • Künker (3)
  • London Coins (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Schulman (1)
  • Soler y Llach (12)
  • Stack's (5)
  • Tauler & Fau (5)
  • UBS (2)
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1955 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1627 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Heritage - June 9, 2022
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Heritage - February 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Heritage - August 20, 2021
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Heritage - August 20, 2021
Чили 8 эскудо 1788 So DA на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Карла III Монеты Чили 1788 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск