Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1788 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 42,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1788 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 317 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 5500 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1627 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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