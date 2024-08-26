Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1787 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 37,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1787 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Numisor за 5000 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Roxbury’s
Дата 23 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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