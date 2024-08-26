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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1787 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1787 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1787 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 37,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1787 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Numisor за 5000 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
  • Warin Global Investments (1)
Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2350 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2576 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Roxbury’s - July 23, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 23 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Heritage - August 20, 2021
Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1787 So DA на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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