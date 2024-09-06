Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1785 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 34,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1785 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2511 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3000 EUR. Торги состоялись 9 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 18 января 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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