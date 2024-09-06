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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1785 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1785 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1785 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 34,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1785 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2511 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3000 EUR. Торги состоялись 9 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Spink - January 18, 2024
Продавец Spink
Дата 18 января 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Cayón - June 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
3235 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Jesús Vico - July 12, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Heritage - January 8, 2018
Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1785 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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