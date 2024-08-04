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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1784 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1784 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1784 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 37,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1784 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе Cayón Subastas за 8200 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
6171 $
Цена в валюте аукциона 5750 EUR
Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Bolaffi - June 10, 2024
Продавец Bolaffi
Дата 10 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1498 $
Цена в валюте аукциона 1390 EUR
Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Heritage - February 29, 2024
Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Bolaffi - December 3, 2021
Продавец Bolaffi
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Stack's - January 13, 2018
Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность XF45 NGC
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1784 So DA на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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