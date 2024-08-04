Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1784 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 37,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1784 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе Cayón Subastas за 8200 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
6171 $
Цена в валюте аукциона 5750 EUR
Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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