Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1781 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 43,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1781 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1404 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2957 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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