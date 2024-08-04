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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1781 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1781 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1781 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 43,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1781 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1404 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2957 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Heritage - May 7, 2021
Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Heritage - July 2, 2020
Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Heritage - July 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Heritage - September 12, 2017
Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Heritage - July 16, 2015
Чили 8 эскудо 1781 So DA на аукционе Heritage - July 16, 2015
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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