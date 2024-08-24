Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1778 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 42,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1778 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3600 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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