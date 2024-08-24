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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1778 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1778 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1778 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 42,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1778 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3600 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1941 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Heritage - January 16, 2020
Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Heritage - January 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Bertolami - September 20, 2017
Продавец Bertolami
Дата 20 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Stack's - August 2, 2017
Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Stack's - August 2, 2017
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1778 So DA на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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