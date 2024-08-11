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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1777 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1777 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1777 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 41,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1777 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1725 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1607 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
1402 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Heritage - October 20, 2016
Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Heritage - October 20, 2016
Продавец Heritage
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Numphil - December 19, 2014
Продавец Numphil
Дата 19 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе ibercoin - November 29, 2011
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Heritage - August 16, 2010
Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1777 So DA на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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