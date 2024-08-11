Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1777 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 41,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1777
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1777 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1725 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
1402 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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