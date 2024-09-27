Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1776 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 41,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1776 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 20534 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
2700 $
Цена в валюте аукциона 2700 USD
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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