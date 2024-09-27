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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1776 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1776 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1776 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 41,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1776 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 20534 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Heritage - June 13, 2024
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
3100 $
Цена в валюте аукциона 3100 USD
Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
2700 $
Цена в валюте аукциона 2700 USD
Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Künker - December 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Heritage - August 7, 2020
Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Heritage - January 17, 2018
Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Heritage - September 13, 2016
Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Heritage - August 21, 2014
Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Heritage - August 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 августа 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где купить?
Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU50 PCGS
К аукциону
Чили 8 эскудо 1776 So DA на аукционе Heritage - August 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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