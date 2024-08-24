Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1775 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1775 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21344 проданному на аукционе Heritage Auctions за 80500 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Продавец Stack's
Дата 15 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 4 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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