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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1775 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1775 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1775 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1775 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21344 проданному на аукционе Heritage Auctions за 80500 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Stack's - January 15, 2024
Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Stack's - January 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Heritage - April 16, 2014
Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Soler y Llach - December 17, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Schulman - July 4, 2012
Продавец Schulman
Дата 4 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1775 So DA на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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