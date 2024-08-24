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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1773 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1773 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1773 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 33,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1773 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62423 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4200 USD. Торги состоялись 11 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
2030 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Stack's - August 18, 2023
Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Stack's - August 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Heritage - January 7, 2019
Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность F
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Aureo & Calicó - September 26, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность F
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Heritage - September 12, 2011
Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Aureo & Calicó - January 27, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1773 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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