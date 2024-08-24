Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1773 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 33,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1773 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62423 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4200 USD. Торги состоялись 11 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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