Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1771 года So A (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1771 года So A - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1771 года So A - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1771
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1771 года со знаком So A. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Monedalia.es (1)
  • UBS (1)
Чили 8 эскудо 1771 So A на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
4524 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Чили 8 эскудо 1771 So A на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
2538 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Чили 8 эскудо 1771 So A на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1771 So A на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1771 So A на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1771 So A на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
Чили 8 эскудо 1771 So A на аукционе UBS - January 23, 2006
Продавец UBS
Дата 23 января 2006
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Карла III Монеты Чили 1771 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск