Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1770 года So A (Чили, Карл III)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1770
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1770 года со знаком So A. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 19000 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (3)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
- Numismatica Genevensis (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
2967 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
16155 $
Цена в валюте аукциона 16000 CHF
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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