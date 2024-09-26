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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1770 года So A (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1770 года So A - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1770 года So A - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1770
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1770 года со знаком So A. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 19000 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
Чили 8 эскудо 1770 So A на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
2967 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Чили 8 эскудо 1770 So A на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
16155 $
Цена в валюте аукциона 16000 CHF
Чили 8 эскудо 1770 So A на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1770 So A на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1770 So A на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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