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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1769 года So A (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1769 года So A - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1769 года So A - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1769
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1769 года со знаком So A. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3900 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • Numimarket (1)
  • Sedwick (3)
Чили 8 эскудо 1769 So A на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Чили 8 эскудо 1769 So A на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
2051 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Чили 8 эскудо 1769 So A на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
2967 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Чили 8 эскудо 1769 So A на аукционе Sedwick - November 14, 2016
Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1769 So A на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1769 So A на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1769 So A на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1769 So A на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1769 So A на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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