Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1768 года So A. "А" перевёрнута (Чили, Карл III)
Разновидность: "А" перевёрнута
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1768
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1768 года со знаком So A. "А" перевёрнута. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 9000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
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Дата 28 ноября 2012
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2012
Сохранность VF
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Где продать?
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