8 эскудо 1768 года So A. "А" перевёрнута (Чили, Карл III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1768 года со знаком So A. "А" перевёрнута. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 9000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.

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