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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1768 года So A. "А" перевёрнута (Чили, Карл III)

Разновидность: "А" перевёрнута

Аверс монеты - 8 эскудо 1768 года So A "А" перевёрнута - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1768 года So A "А" перевёрнута - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1768
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1768 года со знаком So A. "А" перевёрнута. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 9000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Чили 8 эскудо 1768 So A на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
3215 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Чили 8 эскудо 1768 So A на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
3238 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Чили 8 эскудо 1768 So A на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1768 So A на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1768 So A на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1768 So A на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1768 So A на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1768 So A на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1768 So A на аукционе Hess Divo - October 22, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1768 So A на аукционе Jesús Vico - March 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1768 So A на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1768 So A на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1768 So A на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1768 So A на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1768 So A на аукционе Jesús Vico - November 15, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1768 So A на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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