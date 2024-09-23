8 эскудо 1767 года So A. "А" перевёрнута (Чили, Карл III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1767 года со знаком So A. "А" перевёрнута. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 11000 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность XF (5) VF (8) F (1)