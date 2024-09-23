Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1767 года So A. "А" перевёрнута (Чили, Карл III)
Разновидность: "А" перевёрнута
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1767
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1767 года со знаком So A. "А" перевёрнута. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 11000 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.
Сохранность
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- HERVERA (2)
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- Soler y Llach (2)
- Tauler & Fau (1)
- V. GADOURY (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
3798 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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