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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1767 года So A. "А" перевёрнута (Чили, Карл III)

Разновидность: "А" перевёрнута

Аверс монеты - 8 эскудо 1767 года So A "А" перевёрнута - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1767 года So A "А" перевёрнута - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1767
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1767 года со знаком So A. "А" перевёрнута. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 11000 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • HERVERA (2)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • V. GADOURY (1)
Чили 8 эскудо 1767 So A на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
4631 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Чили 8 эскудо 1767 So A на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
3798 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Чили 8 эскудо 1767 So A на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1767 So A на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1767 So A на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1767 So A на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1767 So A на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1767 So A на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1767 So A на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1767 So A на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1767 So A на аукционе V. GADOURY - November 30, 2013
Продавец V. GADOURY
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1767 So A на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1767 So A на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность F
Цена
Чили 8 эскудо 1767 So A на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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