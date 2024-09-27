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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1767 года So J (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1767 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1767 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1767
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1767 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Чили 8 эскудо 1767 So J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
1902 $
Цена в валюте аукциона 1775 EUR
Чили 8 эскудо 1767 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
2492 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Чили 8 эскудо 1767 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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