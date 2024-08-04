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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1766 года So J (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1766 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1766 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1766
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1766 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1343 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8625 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (4)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
5280 $
Цена в валюте аукциона 5280 USD
Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
3536 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Heritage - August 7, 2020
Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Heritage - May 7, 2020
Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Heritage - May 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Stack's - January 18, 2020
Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Stack's - August 16, 2013
Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Heritage - September 11, 2012
Чили 8 эскудо 1766 So J на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность VF20 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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