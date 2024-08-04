Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1766 года So J (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1766
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1766 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1343 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8625 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
5280 $
Цена в валюте аукциона 5280 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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