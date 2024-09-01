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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1765 года So J (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1765 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1765 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 35,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1765
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1765 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе Cayón Subastas за 6500 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1765 So J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
6966 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Чили 8 эскудо 1765 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
4035 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Чили 8 эскудо 1765 So J на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1765 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1765 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1765 So J на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1765 So J на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1765 So J на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1765 So J на аукционе Heritage - September 22, 2015
Чили 8 эскудо 1765 So J на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1765 So J на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1765 So J на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1765 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1765 So J на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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