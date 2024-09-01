Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1765 года So J (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 35,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1765
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1765 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе Cayón Subastas за 6500 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
4035 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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