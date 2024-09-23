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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1764 года So J (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1764 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1764 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1764
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1764 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 986 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 21850 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
4126 $
Цена в валюте аукциона 3850 EUR
Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
2136 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Stack's - January 18, 2020
Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе HERVERA - December 18, 2014
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Soler y Llach - December 17, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Chaponnière - December 7, 2013
Продавец Chaponnière
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе HERVERA - December 20, 2011
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность UNC
Цена
Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Soler y Llach - December 19, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе Hess Divo - October 26, 2011
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1764 So J на аукционе HERVERA - May 4, 2011
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2011
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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