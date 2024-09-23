Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1764 года So J (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1764
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1764 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 986 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 21850 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
2136 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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