Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1763 года So J (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 41,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1763
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1763 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7050 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
5366 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
4320 $
Цена в валюте аукциона 4320 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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