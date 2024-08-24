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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1763 года So J (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1763 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1763 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 41,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1763
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1763 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7050 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
5366 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
4320 $
Цена в валюте аукциона 4320 USD
Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Heritage - January 22, 2021
Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Heritage - August 7, 2020
Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - January 18, 2020
Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Heritage - April 29, 2019
Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1763 So J на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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