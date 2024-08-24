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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1762 года So J (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1762 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1762 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 32,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1762
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1762 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 23401 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9400 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4592 $
Цена в валюте аукциона 4300 EUR
Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
7800 $
Цена в валюте аукциона 7800 USD
Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе GINZA - April 10, 2022
Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1762 So J на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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