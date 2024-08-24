Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1762 года So J (Чили, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 32,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1762 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 23401 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9400 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
7800 $
Цена в валюте аукциона 7800 USD
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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