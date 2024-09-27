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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1761 года So J (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1761 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1761 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1761 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 23579 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (2)
Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
2840 $
Цена в валюте аукциона 2650 EUR
Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Stack's - January 16, 2021
Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Baldwin's of St. James's - January 14, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Heritage - September 12, 2017
Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Heritage - January 9, 2017
Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Heritage - September 13, 2016
Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Heritage - September 22, 2015
Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1761 So J на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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