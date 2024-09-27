Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1761 года So J (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1761
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1761 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 23579 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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