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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бремена 1865 года

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1865 B Второй немецкий стрелковый фестиваль
Средняя цена 190 $
Продажи
5 701
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