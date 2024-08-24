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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бремена 1863 года

Памятные монеты

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Реверс
Талер 1863 50-я годовщина освободительных войн
Средняя цена 150 $
Продажи
1 407
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