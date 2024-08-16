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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

Монеты Берга 1801 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
3 штюбера 1801 R
Средняя цена 30 $
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