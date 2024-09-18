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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

3 штюбера 1801 года R (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 штюбера 1801 года R - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - 3 штюбера 1801 года R - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 1,84 - 2,19 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 штюбера
  • Год 1801
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1801 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1497 проданному на аукционе H.D. Rauch за 26 EUR. Торги состоялись 15 марта 2018.

Сохранность
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  • Rauch (1)
Берг 3 штюбера 1801 R на аукционе Rauch - March 17, 2018
Продавец Rauch
Дата 17 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 штюбера 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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