Берг Период: 1802-1807 1802-1807
3 штюбера 1801 года R (Берг, Максимилиан I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 1,84 - 2,19 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Берг
- Период Максимилиан I
- Номинал 3 штюбера
- Год 1801
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1801 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1497 проданному на аукционе H.D. Rauch за 26 EUR. Торги состоялись 15 марта 2018.
Сохранность
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