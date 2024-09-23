Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1817 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1817 D
Средняя цена 440 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1817
Средняя цена 120 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3 крейцера 1817
Средняя цена 150 $
Продажи
0 22
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск