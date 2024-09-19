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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1808 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 крейцеров 1808
Средняя цена 180 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1808
Средняя цена 390 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1808
Средняя цена 130 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
3 крейцера 1808
Средняя цена 100 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1808
Средняя цена 70 $
Продажи
0 35
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