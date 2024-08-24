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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1810 года B (Баден, Карл Фридрих)

Аверс монеты - Талер 1810 года B - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - Талер 1810 года B - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал Талер
  • Год 1810
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1810 года со знаком B. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3429 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 10000 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.

Сохранность
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Баден Талер 1810 B на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1612 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Баден Талер 1810 B на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
4564 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Баден Талер 1810 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1810 B на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1810 B на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1810 B на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1810 B на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1810 B на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Баден Талер 1810 B на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1810 B на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Баден Талер 1810 B на аукционе Künker - July 1, 2014
Продавец Künker
Дата 1 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1810 B на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Баден Талер 1810 B на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1810 B на аукционе Gorny & Mosch - March 17, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1810 B на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
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Баден Талер 1810 B на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1810 B на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
Баден Талер 1810 B на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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