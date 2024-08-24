Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1810 года B (Баден, Карл Фридрих)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Фридрих
- Номинал Талер
- Год 1810
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1810 года со знаком B. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3429 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 10000 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.
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Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
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Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
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Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
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Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
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Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
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Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
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Дата 17 марта 2008
Сохранность XF
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Дата 30 января 2008
Сохранность AU
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Дата 31 января 2007
Сохранность XF
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