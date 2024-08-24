Талер 1810 года B (Баден, Карл Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1810 года со знаком B. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3429 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 10000 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.

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