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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Медные монеты 1/4 крейцера Карла Фридриха - Баден

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1/4 крейцера 1802

Год Знак Описание Продажи Продажи
1802 0 16
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