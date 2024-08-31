Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 крейцера 1810 года (Баден, Карл Фридрих)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1810 года. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1218 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 60 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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