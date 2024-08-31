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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1810 года (Баден, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1810 года - цена монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - 1/2 крейцера 1810 года - цена монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: Monnaies d‘Antan

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1810
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1810 года. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1218 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 60 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1/2 крейцера 1810 на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2019
Сохранность AU55 BN PCGS
Цена
******
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Где продать?

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