Соверен 1894 года S "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1894 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1894 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Bruun Rasmussen

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,067,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1894
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1894 года "Вуаль на голове" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 99050 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.

Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьXF
Цена
1010 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
1501 $
Цена в валюте аукциона 1501 USD
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Stack's - 15 мая 2025
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Stack's - 15 мая 2025
ПродавецStack's
Дата15 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Cayón - 6 февраля 2025
ПродавецCayón
Дата6 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 7 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата7 мая 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Cayón - 14 марта 2024
ПродавецCayón
Дата14 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Tennants Auctioneers - 14 февраля 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата14 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1894 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage Eur - 13 ноября 2023
ПродавецHeritage Eur
Дата13 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1894 года S "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1894 года "Вуаль на голове" с буквами S составляет 570 USD для регулярного чекана и 910 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1894 года "Вуаль на голове" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1894 года "Вуаль на голове" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1894 года "Вуаль на голове" со знаком S?

Для продажи соверен 1894 года S "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

