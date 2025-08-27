flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1876 года S WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1876 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1876 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,613,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1876
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:600 USD
График аукционных продаж Соверен 1876 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (88)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1876 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23080 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4025 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
873 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
2220 $
Цена в валюте аукциона 2220 USD
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Cayón - 6 февраля 2025
ПродавецCayón
Дата6 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Tennants Auctioneers - 20 ноября 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата20 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 14 ноября 2024
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата14 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Soler y Llach - 8 ноября 2024
ПродавецSoler y Llach
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 10 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе CoinsNB - 30 июня 2024
ПродавецCoinsNB
Дата30 июня 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе WAG - 12 ноября 2023
ПродавецWAG
Дата12 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Auctiones - 19 марта 2023
ПродавецAuctiones
Дата19 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 16 марта 2023
ПродавецHeritage
Дата16 марта 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 5 марта 2023
ПродавецLondon Coins
Дата5 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Stack's - 28 февраля 2023
ПродавецStack's
Дата28 февраля 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 23 января 2023
ПродавецHeritage
Дата23 января 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 4 декабря 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 6 марта 2022
ПродавецLondon Coins
Дата6 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 6 марта 2022
ПродавецLondon Coins
Дата6 марта 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1876 года S WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1876 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW составляет 600 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1876 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1876 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1876 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1876 года S WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
