Соверен 1876 года S WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)
Фотография: Soler y Llach S.L.
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр22,05 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC1,613,000
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодВиктория
- НоминалСоверен
- Год1876
- ПравительВиктория (Королева Великобритании)
- Монетный дворСидней
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1876 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23080 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4025 USD. Торги состоялись 2 января 2011.
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1876 года S WW WW "Св. Георгий"?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1876 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW составляет 600 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1876 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1876 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
