АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1872 года M WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1872 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1872 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC748,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1872
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:700 USD
График аукционных продаж Соверен 1872 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (67)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1872 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 3800 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Bruun Rasmussen - 6 июля 2025
ПродавецBruun Rasmussen
Дата6 июля 2025
СохранностьVF
Цена
631 $
Цена в валюте аукциона 4000 DKK
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 28 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата28 ноября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 14 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата14 ноября 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Auction World - 16 июля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 июля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Stack's - 28 февраля 2023
ПродавецStack's
Дата28 февраля 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 2 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 февраля 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 6 марта 2022
ПродавецLondon Coins
Дата6 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 30 января 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2021
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Stack's - 23 августа 2021
ПродавецStack's
Дата23 августа 2021
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе St James’s - 20 мая 2021
ПродавецSt James’s
Дата20 мая 2021
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Roxbury’s - 6 декабря 2020
ПродавецRoxbury’s
Дата6 декабря 2020
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1872 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Roxbury’s - 6 декабря 2020
ПродавецRoxbury’s
Дата6 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1872 года M WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1872 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW составляет 700 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1872 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1872 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1872 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1872 года M WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
